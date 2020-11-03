Президент России Владимир Путин 3 ноября совершит рабочую поездку в Санкт-Петербург, где примет участие в церемонии поднятия флага на новом ледоколе «Виктор Черномырдин». Мероприятие пройдет на территории пассажирского порта «Морской фасад».

Это вторая с начала пандемии поездка президента в Петербург: в последний свой приезд 26 июля 2020 года он участвовал в торжествах, посвящённых Дню Военно-морского флота РФ, и принимал Главный военно-морской парад.

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Ожидается также встреча с губернатором Александром Бегловым.

Все подробности поездки президента в Санкт-Петербург — в трансляции ИА REGNUM.