В 2021—2022 годах планируется пополнение флота предприятия двумя автомобильно-железнодорожными паромами нового поколения, строящимися для обеспечения морского сообщения с Калининградской областью по линии Усть-Луга — Балтийск, пятью буксирами, одним гидрографическим промерным катером, одним многофункциональным судном и одним нефтемусоросборщиком-бонопостановщиком.
На текущий момент флот предприятия состоит из 277 судов различных классов и предназначения, что делает ФГУП «Росморпорт» одним из крупнейших судовладельцев России. Ремонт флота предприятия за первое полугодие 2020 года выполнен с опережением на 6% к плану.
С начала 2020 года в состав флота предприятия уже вошли 10 новых судов. Это пять буксиров, три маломерных судна различного класса и два современных лоцманских катера с гибридной силовой установкой. До конца года планируется принять в том числе уже упомянутый линейный ледокол мощностью 25 МВт и две грунтоотвозные баржи.
А в целом флот ФГУП «Росморпорт» до 2023 года планируется пополнить 24 новыми судами: в 2020 году в его состав войдут 14 единиц, в 2021—2022 годах — 10 судов.
Крупнейшая в мире ледокольная флотилия ФГУП «Росморпорт», насчитывающая 37 судов, до конца года пополнится одним из самых мощных неатомных ледоколов «ВикторЧерномырдин» мощностью 25 МВт, сообщала в августе 2020 года пресс-служба Росморречфлота со ссылкой на информационные материалы, представленные на совещании руководства и директоров филиалов ФГУП «Росморпорт», состоявшемся в Москве.
Для обеспечения ледокольных проводок предприятием в 2020 году использовались 16 линейных ледоколов, 7 линейных мелкосидящих ледоколов, а также 13 вспомогательных и портовых ледоколов и ледокольных буксиров.
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Новый ледокол проекта 22 600, построенный по заказу «Росморпорта», будет введен в эксплуатацию в 10-ю годовщину смерти экс-главы правительства РФ Виктора Черномырдина (руководил правительством в 1992—1998 гг.), в честь которого он получил своё название.
Дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» является самым большим в мире неатомным ледоколом, его длина — 147 м, ширина — 29 м, автономность плавания — 60 суток, мощность силовой установки — 25 МВт. Он будет способен непрерывно двигаться во льдах толщиной до 2 м и выполнять ледокольные работы во льдах до 3 м. После ввода в строй он должен будет заменить работающий с 1974 г. ледокол «Ермак», активно работающий на Северном морском пути.
За пожар на ледоколе «Виктор Черномырдин» будут судить двоих судостроителей
Расследование уголовного дела о крупном пожаре на строящемся в Петербурге дизельном ледоколе «Виктор Черномырдин» было завершено в октябре 2019 года.
ЧП произошло в ноябре 2018 года и привело к огромному ущербу для судна, отсрочив его ввод в эксплуатацию. Два человека пострадали, причем один попал в реанимацию с обширными ожогами.
Ледокол проекта 22 600 «Виктор Черномырдин» мощностью 25 МВт строился по заказу Росморпорта с декабря 2012 года на «Адмиралтейских верфях» (входят в Объединенную судостроительную корпорацию).
«Виктор Черномырдин» станет одним из самых мощных в мире неатомных ледоколов, его планируется использовать на Северном морском пути. Судно на данный момент полностью готово к сдаче и проведению ледовых испытаний.
Ледокол «Виктор Черномырдин» подорожал на 4 млрд рублей
Срок сдачи ледокола переносили несколько раз — сначала из-за ошибок в проекте, затем из-за пожара в ноябре 2018 года.
Строительство нового порта в Невской губе началось в 2005 году, а уже в сентябре 2008-го порт принял первое судно с пассажирами на борту. Реализация проекта по строительству порта была осуществлена в рамках государственно-частного партнерства в соответствии с Законом Санкт-Петербурга
27 мая 2011 года после полного завершения строительства и ввода в эксплуатацию 100% акций АО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад» были переданы городу.
В 2018 году в доверительное управление АО «ПП СПб МФ» был передан имущественный комплекс Морского вокзала. Решение было принято совместно с Комитетом по транспорту на Морском совете при Правительстве Санкт-Петербурга от 19.09.2017.
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Пассажирский Порт Санкт-Петербург — первый и единственный в Северо-Западном регионе России специализированный пассажирский порт, расположенный в Санкт-Петербурге на намывных территориях Васильевского острова. Комплекс порта включает семь причалов общей длиной 2212 метров для приема океанских лайнеров длиной до 340 метров, три круизных и один специализированный круизно-паромный терминал.
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Специализированный пассажирский порт «Морской фасад» работает с 2008 года, за это время его пассажиропоток превысил 5 млн человек.
Мероприятие пройдет не на Адмиралтейских верфях, где достраивали ледокол «Виктор Черномырдин», а в пассажирском порту «Морской фасад», расположенном на намывных территориях Васильевского острова.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов за 10 дней до планируемого приезда президента ушёл на самоизоляцию. Сообщалось, что причиной стала выявленная коронавирусная инфекция у одного из подчиненных. Однако наблюдатели полагали, что это могло быть мерой предосторожности перед встречей с президентом РФ.
Поездку Владимира Путина в Петербург и его участие в церемонии поднятия флага накануне подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.