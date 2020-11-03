Сеул, , 08:57 — REGNUM Правительство Южной Кореи окажет кредитную поддержку странам Африки в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов страны.

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По их словам, правительство страны намерено выделить Гане и Танзании $70 млн. Помощь будет оказана через Фонд экономического развития и сотрудничества (EDCF).

Известно, что средства будут направлены на расширение медицинских учреждений, улучшение качества диагностики и лечения инфекционных заболеваний.

Ранее в министерстве финансов Южной Кореи сообщали о выделении $200 млн на оказание помощи в борьбе с коронавирусом ряду стран Азии.

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