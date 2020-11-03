Тбилиси, , 08:56 — REGNUM Оппозиционные партии в Грузии, отказываясь признавать итоги выборов, фактически «капитулировали». Такое заявление, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 2 ноября сделал исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе на брифинге, комментируя отказ оппозиции от вхождения в парламент.

«Сегодняшние заявления оппозиции означают объявление капитуляции до второго тура, — сказал Кобахидзе. — Мы заранее заявляли, что после выборов радикальная оппозиция непременно постарается устроить деструкцию. Очевидно то, что на фоне отсутствия поддержки народа, они не видят своего шанса на выборах. Именно поэтому деструкция — это для них единственная соломинка, за которую они хватаются с 2012 года».

По мнению Кобахидзе, в оппозиционных партиях, понимая неизбежный проигрыш, уклоняются от его признания. Секретарь «Грузинской мечты» также заявил, что партия начала готовиться ко второму туру выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в парламент Грузии, прошедших 31 октября, при голосовании по партийным спискам, победила «Грузинская мечта», получив более 48% голосов. Также в 14 мажоритарных округах победили кандидаты от правящей партии. В оставшихся 16 округах никто не набрал более 50% голосов, и там будет проходить второй тур. Правящая партия получила 75 мест в парламенте. Для кворума нужно минимум 76.

Лидеры оппозиционных партий назвали результаты выборов «сфальсифицированными» и отказываются признавать их итоги.

Читайте ранее в этом сюжете: Все оппозиционные партии Грузии отказались войти в парламент

Читайте развитие сюжета: Члены «Объединенной оппозиции» в Грузии подготовили 853 жалобы в ЦИК