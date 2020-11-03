Вашингтон, 3 ноября 2020, 08:49 — REGNUM Кровопролитие в Нагорном Карабахе, в котором есть опасность повторения геноцида местного населения, можно добиться с помощью признания его независимости, пишет Арут Экманян в статье, вышедшей 2 ноября в The National Interest.
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По словам журналиста, для Армении с ее населением в три миллиона человек борьба за Нагорный Карабах стала вопросом их существования, поскольку ей противостоят Азербайджан и Турция, в которых проживают до 92 млн человек. Более того, Турция уже осуществляла геноцид армянского населения в начале XX века.
При этом «миролюбивому, демократическому миру» не будет ничего стоить остановить продолжающиеся зверства не только против Нагорного Карабаха, но и против непосредственной территории Армении.