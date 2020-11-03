Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Кровопролитие в Нагорном Карабахе, в котором есть опасность повторения геноцида местного населения, можно добиться с помощью признания его независимости, пишет Арут Экманян в статье, вышедшей 2 ноября в The National Interest.

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По словам журналиста, для Армении с ее населением в три миллиона человек борьба за Нагорный Карабах стала вопросом их существования, поскольку ей противостоят Азербайджан и Турция, в которых проживают до 92 млн человек. Более того, Турция уже осуществляла геноцид армянского населения в начале XX века.

«Для международного сообщества она должна стать цивилизационным фронтом против двух кровавых диктатур, движимых расовой ненавистью. В конце концов, когда таким режимам сходит с рук убийство в одном месте, их преступному примеру начинают следовать по всему миру», — отметил Экманян.

При этом «миролюбивому, демократическому миру» не будет ничего стоить остановить продолжающиеся зверства не только против Нагорного Карабаха, но и против непосредственной территории Армении.

«В отличие от запутанных конфликтов в большей части мира, в этой ситуации мир может быть обеспечен путем признания права на самоопределение армян Арцаха, закрепленного в Уставе ООН, усиления дипломатического давления на Турцию и Азербайджан, а также введения долгожданных санкций США против Турции и возобновления действия санкций против Азербайджана и его коррумпированных чиновников», — предложил журналист.

«Было бы глубоко неправильным не оказать подобного давления на двух агрессоров, чтобы избежать новых человеческих жертв», — заключил он.