Брюссель, , 08:49 — REGNUM Глава Евросовета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, спикер Европарламента Давид Сассоли и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель осудили теракт в австрийской Вене.

«Европа категорически осуждает этот трусливый теракт, направленный против жизней людей и человеческих ценностей», — написал в своем Twitter Мишель.

Остальные лидеры институтов Евросоюза написали аналогичные посты в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в столице Австрии Вене произошла серия нападений со стрельбой. Австрийские власти уже заявили, что расценивают произошедшее как террористический акт. По последним данным, в результате стрельбы погибли три человека, еще 15 получили ранения различной степени тяжести.

Читайте также: Теракт в Вене осудил Генсек ООН