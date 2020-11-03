Лондон, , 08:51 — REGNUM Свои соболезнования народу Австрии в связи с террористическими нападениями в Вене выразил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Соответствующая запись размещена 3 ноября на странице политика в соцсети Twitter.

Как написал глава британского правительства, он «глубоко потрясен ужасными нападениями» в Вене, произошедшими вечером 2 ноября.

«Мысли Великобритании вместе с народом Австрии — мы вместе с вами выступаем против террора», — указал в своем сообщении Джонсон.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава МВД Австрии Карл Нехаммер сообщил, что из-за теракта в Вене на день отменены занятия в школах и дети могут оставаться дома.