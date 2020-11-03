Ямусукро, , 08:54 — REGNUM Выборы, прошедшие в Кот-д'Ивуаре в субботу, 31 октября, были омрачены «запугиванием, насилием и халатностью». Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление представителей наблюдательной группы.

«Выборы — это момент, когда общество собирается вместе, чтобы испытать и продлить традицию демократии, но контекст, который преобладал в день выборов… показывает, что большая часть ивуарийского населения не сочла эти выборы мирными», — говорится в заявлении группы наблюдателей от неправительственной организации «Политические преобразования и интеграция» (PTI).

Наблюдатели обнаружили, что по меньшей мере 23% избирательных участков оставались закрытыми по всей стране, некоторые закрыли слишком рано, в то время как местоположение других изменили без уведомления избирателей. В заявлении наблюдателей говорилось, что значительное число избирателей были лишены избирательных прав из-за того, что избирательные участки не открывались, и добавлялось, что даже те люди, которые могли голосовать, делали это «в контексте страха и запугиваний».

Наблюдатели настоятельно призвали избирательную комиссию к прозрачности в отношении хода голосования и, среди прочих рекомендаций, опубликовать исчерпывающий перечень избирательных участков, которые не открылись в день выборов. Они также призвали политических лидеров не подстрекать своих сторонников и попросили общественность воздержаться от насилия.

По предварительным итогам голосования, на выборах лидирует действующий президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара. Однако оппозиция сформировала Национальный переходный совет, не дожидаясь оглашения результатов голосования, передавало ИА REGNUM. Орган должен начать работу по формированию переходного правительства.

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