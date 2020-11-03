Киев, 3 ноября 2020, 08:49 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования всем пострадавшим во время терактов в Вене. Сообщение опубликовано 3 ноября на странице политика в социальной сети Twitter.
Напомним, в столице Австрии в результате нападения террористов погибли два человека, 15 получили ранения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил нападения в Вене и выразил солидарность с австрийским народом.
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