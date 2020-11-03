Киев, , 08:49 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования всем пострадавшим во время терактов в Вене. Сообщение опубликовано 3 ноября на странице политика в социальной сети Twitter.

«В настоящее время испытаний Украина остаётся вместе с Австрией. Я выражаю соболезнования всем пострадавшим во время чудовищного теракта в Вене», — сказано в сообщении.

Напомним, в столице Австрии в результате нападения террористов погибли два человека, 15 получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил нападения в Вене и выразил солидарность с австрийским народом.

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