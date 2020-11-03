Варшава, , 08:38 — REGNUM Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау прокомментировал на своей странице в Twitter террористические атаки в Вене (Австрия), которые были совершены вечером 2 ноября.

«Мы поддерживаем Австрию и австрийский народ в эту трудную минуту. Мы остаемся солидарными с ними и всеми нашими союзниками в борьбе с агрессией, экстремизмом и террористическими актами. Жертвы теракта и их семьи навсегда останутся в нашей памяти», — говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник вечером неизвестные открыли огонь в центре Вены по людям, которые сидели за столиками в кафе. Спустя короткое время выстрелы из огнестрельного оружия прозвучали и в других местах австрийской столицы. Всего таких мест было шесть. В больницы доставлены 15 раненых. Полиция пока официально сообщает об одном убитом прохожем и шестерых тяжело раненых. СМИ сообщают о семи погибших.

Сразу после теракта ночью полиция призвала жителей Вены не выходить из дома, не появляться в общественных местах и по возможности не пользоваться общественным транспортом.