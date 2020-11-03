Москва, , 08:25 — REGNUM Раскол в политических элитах и обществе США останется после президентских выборов, поскольку для этого были созданы условия, сообщил 2 ноября директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселёву.

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Одним из условий он назвал голосование по почте, которое позволит недовольным результатами сначала затянуть подведение итогов, а затем опротестовать результатов выборов.

«Мы ожидаем, что этот процесс затянется. Во-первых, затянется по чисто техническим причинам, скорее всего, процесс подсчета голосов. Поскольку огромное количество избирателей проголосовали по почте, досрочно. И подсчет займет какое-то время», — спрогнозировал Нарышкин.

Глава СВР добавил, что вина в сложившихся обстоятельствах лежит на американских элитах, как на республиканцах, так и демократах, поскольку они принесли общественную стабильность в США в жертву своей тактике перед выборами.

Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Для избрания на высший руководящий пост кандидат должен получить поддержку абсолютного большинства выборщиков.

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