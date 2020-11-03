Вашингтон, , 08:22 — REGNUM Соединённые Штаты поддерживают Австрию, Францию и всю Европу в борьбе с терроризмом, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Роберт О`Брайен.

«США молятся за жителей Вены. Нет никакого оправдания подобным ненависти и насилию, — написал он в своем Twitter. — Мы поддерживаем Австрию, Францию и всю Европу в борьбе с терроризмом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в столице Австрии Вене произошла серия нападений со стрельбой. Австрийские власти уже заявили, что расценивают произошедшее как террористический акт. По последним данным, в результате стрельбы погибли два человека, еще 15 получили ранения различной степени тяжести.

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