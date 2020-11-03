Сеул, , 08:22 — REGNUM Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин направил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису в связи с прошедшим сильным землетрясением. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

По их словам, южнокорейский лидер выразил соболезнования семьям погибшим, а также выразил надежду на скорейшее завершение спасательных работ и стабилизацию эпидемиологической обстановки в странах.

Напомним, что 30 октября на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6. По последним данным, число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 98 человек. Со стороны Греции, где ощущали подземные толчки магнитудой до 6,9, погибли два человека, пострадали около двух десятков человек.

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