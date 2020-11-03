Тбилиси, , 08:19 — REGNUM Все оппозиционные партии и блоки в Грузии, преодолевшие проходной барьер на прошедших парламентских выборах, отказались от полагающихся им мест в парламенте. Свои заявления представители политических сил 2 ноября сделали во время брифингов.

«Мы вместе с оппозиционными партиями продолжим борьбу, протестные акции для того, чтобы раз и навсегда покончить с проведением фальсифицированных выборов и получить объективные выборы, проведенные в свободной обстановке. Наша цель заключается в том, чтобы были назначены новые выборы, итоги которых не вызовут вопросов», — сказал один из лидеров «Лело для Грузии» Бадри Джапаридзе.

Лидер блока «Стратегия Строителя» Георгий Вашадзе также заявил, что он и его соратники отказываются работать в парламенте нового созыва. Он призвал добиваться проведения новых выборов через протесты на улице и прийти на акцию 8 ноября возле здания парламента в Тбилиси.

«Всех прощу, в воскресенье мы должны провести общенародное собрание на проспекте Руставели. Все должны собраться — как Тбилиси, так и регионы. Сейчас решается судьба Грузии, оппозиция такой единодушной не была никогда», — сказал Вашадзе.

Заявления об отказе входить в парламент сделали также лидеры самого крупного оппозиционного объединения «Единое национальное движение» — Объединенная оппозиция «Сила в единстве», а также представители партий «Граждане», «Гирчи», «Европейская Грузия», «Лейбористская партия» и «Альянс патриотов Грузии».

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в парламент Грузии, прошедших 31 октября, при голосовании по партийным спискам, победила правящая партия «Грузинская мечта», получив более 48% голосов. Лидеры оппозиционных партий назвали результаты выборов «сфальсифицированными» и отказываются признавать их итоги.

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