Джакарта, , 08:13 — REGNUM Представители парламента Индонезии во главе с заместителем председателя палаты представителей Индонезии Азисом Шамсуддином посетили Украину с рабочим визитом в разгар пандемии, сообщает CNN Indonesia.

Индонезийская делегация встретилась с представителями Верховной Рады.

Азис Шамсуддин высоко оценил проведение выборов главы региона на Украине в разгар пандемии.

«Правительству Украины удалось провести одновременные региональные выборы в 22 провинциях во время пандемии COVID-19», — заявил Азис Шамсуддин, добавив, что Индонезия также планирует провести выборы в декабре 2020 года.

Стороны подчеркнули важность улучшения отношений между Индонезией и Украиной в различных областях.

«У Индонезии и Украины хорошие двусторонние отношения в плане сотрудничества в сфере обороны, которое необходимо улучшить. В области экономики следует незамедлительно решить проблему торгового дефицита», — отметил Азис Шамсуддин.

Политик также попросил руководителей украинского парламента ввести безвизовый режим для граждан Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо подчеркнул, что пандемия не является препятствием для творчества деятелей искусства и культуры.

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