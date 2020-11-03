Нур-Султан, , 08:10 — REGNUM Решения об изменении порядка пересечения границы для ряда категорий иностранцев и о продлении приостановки безвизового режима для граждан 57 стран до 1 мая 2021 года было принято по итогам заседания межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции, председательствовал на котором премьер-министр страны Аскар Мамин. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба правительства Казахстана.

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Теперь иностранцы, имеющие вид на жительство на территории Казахстана, члены их семей, а также иностранцы, являющиеся членами семей граждан Казахстана, смогут пересекать границу Казахстана не более одного раза в 90 суток.

Напомним, что ранее временной интервал для этой категории был 30 суток.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карагандинской области Казахстана в целях стабилизации эпидемиологической обстановки в связи с коронавирусной инфекцией установят три санитарных поста для того, чтоб контролировать въезд и выезд граждан.

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