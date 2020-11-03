Тбилиси, , 08:04 — REGNUM Блок «Единое национальное движение» — Объединенная оппозиция «Сила в единстве» отказывается от своих мест в парламенте нового созыва. Это совместное заявление, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 2 ноября сделали лидеры объединения на брифинге.

«Наше требование остается неизменным — новые выборы в свободной обстановке, и все это будет достигнуто в ближайший период. «Национальное движение — Сила в единстве» принимает решение в соответствии с волей общества», — заявил во время выступления один из лидеров блока Ника Мелия.

Он выразил уверенность, что правящая партия «Грузинская мечта» будет вынуждена провести в стране «свободные выборы».

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в парламент Грузии, прошедших 31 октября, при голосовании по партийным спискам, победила «Грузинская мечта», получив более 48% голосов. Блок, созданный партией «Единое национальное движение», получив более 27%, имеет право на 35 мест в парламенте нового созыва.

Лидеры оппозиционных партий назвали результаты выборов «сфальсифицированными» и отказываются признавать их итоги. О решении отказаться от участия в работе парламента ранее заявили в партиях «Европейская Грузия», «Альянс патриотов Грузии» и «Гирчи».

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