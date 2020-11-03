3 ноября 2020 | Время чтения 4 мин

Грядущее решение Конституционного суда Украины может стать источником компромисса, когда будет предложено решение, удовлетворяющее все заинтересованные стороны (на Украине живут представители более 180 наций, национальностей и племен). Тревожит, правда, одно. В стране разучились приходить к компромиссам, предпочитая ультиматумы по принципу «есть два мнения: мое и неправильное».

Андрей Ганжа, , 07:31 — REGNUM



Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В текущем проекте «Повестки дня» Конституционного суда Украины значится: «3 ноября 2020, вторник. Начало в 10:00. Пленарные заседания Палаты Конституционного суда Украины. Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (закрытая часть пленарного заседания)».

Это означает, что в Киеве сегодня будет жарко. «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), общественные активисты и члены украинских ультрас-группировок уже анонсировали акцию у здания Конституционного суда, с целью «в который раз защитить украинский язык», поскольку «адепты «русского мира» до сих пор отказываются мириться с фактом, что единственным государственным языком на Украине является украинский». 30 октября корпус уже проводил акцию под зданием КС, протестуя против решения об отмене ряда форм контроля над доходами чиновников. Тогда они покричали, позажигали фальшфейеры, побросали в окна яйца и презервативы да и разошлись. Конституционный суд после этого закупил решетки на окна на 50 000 гривен.

В случае отмены «языкового закона» реакция может быть куда более агрессивной. Национал-радикалы — это то «агрессивное меньшинство», которое в кризисных ситуациях пытается ставить под свой контроль пассивное большинство страны. На Украине 2014 года это получилось. Не в высших эшелонах власти, там как раз наоборот — протестный потенциал общества был «оседлан» выкормышами глобализма и украинских кланов (простите, финансово-промышленных групп). Но «улица» находится под контролем радикалов, которые и нанимаются «выкормышами» для подавления социальных, экономических и этнических протестов.

«Агрессивное меньшинство» может легально существовать только в условиях кризиса, поэтому всегда его стимулирует. В том числе агрессивной реакцией на «внешние раздражители». А языковой вопрос и является наиболее «нервным» раздражителем украинского общества. Поэтому хочу напомнить, что такое «языковой закон». Закон № 2704/VIII был принят при Петре Порошенко, перед уходом того с должности президента, и вступил в силу 16 июля 2019 года.

Норма закона не распространяется на частное общение, но все государственные органы и общественные организации Украины обязаны использовать только украинский язык. Закон приравнивает попытки ввести в Украине официальное многоязычие к свержению конституционного строя. Публичное унижение украинского языка или пренебрежение им приравнено к надругательству над государственными символами Украины и преследуется по закону.

Госслужащие должны проходить сертификацию уровня владения украинским языком. Определенный уровень знания языка необходимо будет продемонстрировать, чтобы получить украинское гражданство. В общем недельном объеме теле‑ и радиовещания контент на украинском языке должен составлять не менее 75%. Печатные СМИ должны издаваться на украинском языке, при этом газеты и журналы могут печататься в дополнительных языковых версиях. Книгоиздательства должны издавать не менее половины своей продукции на украинском языке, кроме издания продукции на языках коренных народов. Интернет-СМИ будут обязаны иметь украинскую версию, при этом она должна загружаться по умолчанию.

Это наиболее броские новации закона, но и их было достаточно, чтобы 21 августа 2019 года 51 народный депутат Украины подали Конституционное представление № 04−03/6−383 о соответствии этих норм Конституции Украины. Поскольку законом нарушаются права граждан на использование родного языка, ограничивается доступ граждан к культурной продукции на родном языке, создается атмосфера нетерпимости к языковому разнообразию, исторически присущего единому многонациональному народу Украины, etc.

Исторически языковой вопрос в суверенной Украине похож на гранату: пока она разряжена и лежит в оружейной комнате — она мало кого интересует. Но если она попадает в руки маньяка, да еще чека выдернута — тогда берегись. Так и с языком. В «спокойные» периоды развития (которые на Украине бывают все реже и реже) языковой вопрос находится где-то на периферии интересов общества, прикованного к вопросам безопасности, цен, тарифов и, последнее время, здоровья. Но когда граната попадает в руки политического маньяка, то ничто — ни соображения гуманизма, ни логика, ни прагматизм — уже не в состоянии остановить обострение.

Научные и околонаучные дискуссии по языковому вопросу давно потеряли смысл: национал-сторона не воспринимает аргументов: например, политического — о благополучном существовании полифонных стран (Канада, Швейцария, Бельгия и другие). Или лингвистического — о единстве в рамках восточнославянской группы языков. Или исторического — о гомогенном (возникшем в результате длительного сосуществования на одной территории) характере языковой проблемы. Ни статистического — о количестве носителей «иного» языка в составе политической нации Украины. А если эти аргументы носители идеи «чистоты украинской крови и нации» слышат, то преимущественно в контексте доказательств «государственной измены» и апеллируют к вниманию Службы безопасности Украины.

Радикалы не хотят понять, что «политическая нация» — это ежедневный плебесцит по вопросу готовности народа жить вместе (почти по Э. Ренану). И это понятно: такое желание означает отсутствие внутреннего кризиса, а именно такой кризис — это и есть питательная среда радикализма.