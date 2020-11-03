Нью-Йорк, США, , 07:28 — REGNUM Владельцы магазинов в Нью-Йорке начали закрывать витрины и усиливать двери, опасаясь возможного разграбления в день выборов президента США, пишет 2 ноября газета The New York Times.

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"Окна Saks Fifth Avenue и культового Macy's на Геральд-сквер, которые поражали туристов на протяжении десятилетий, были заколочены в понедельник утром. По району Сохо с блестящими магазинами эхом разносится стук молотков и пил», — передают корреспонденты газеты Майкл Голд и Али Уоткинс с места событий.

По их информации, дополнительные силы правопорядка привлечены к охране небоскрёба Трамп-Тауэр, построенного в 1983 году фирмой действующего президента США Дональда Трампа. Кроме того, капитальный забор накануне президентских выборов появился в Вашингтоне вокруг Белого дома.

Мэры крупных мегаполисов отчитываются перед гражданами о тысячах дополнительных нарядов полиции, десятках единиц специальной техники, о грузовиках с песком на основных автомобильных магистралях, а предпринимателей призывают пересмотреть страховки и внести туда пункты о нападении мародёров.

Выборы президента США пройдут 3 ноября в условиях ожесточённого противостояния действующего президента Дональда Трампа и его соперника от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

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