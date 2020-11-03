Токио, , 07:29 — REGNUM Японского ордена Восходящего солнца различных степеней удостоены десять граждан России, в том числе президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин (второй степени) и сенатор Анатолий Артамонов (третьей степени). Об этом сообщается в опубликованном 3 ноября постановлении правительства Японии.

В текущем наградном списке, в котором числятся 4100 японцев и иностранцев, также присутствуют такие персоны, как бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и бывший премьер-министр Иордании Тахер аль-Мазри.

В числе награждённых орденом третьей степени на шейной ленте — востоковеды Андрей Кравцевич и Константин Саркисов, ректор Тихоокеанского государственного университета Сергей Иванченко, проректор Дальневосточного государственного института искусств Александр Капитан.

Ордена четвёртой степени на нагрудной ленте будут вручены председателю Общественной палаты Москвы Константину Ремчукову и физику Сергею Буланову.

Орденом пятой степени награждена востоковед Татьяна Метакса, а орденом шестой степени — президент сахалинской федерации дзюдо и самбо Александра Кардаш.

Сотруднику Генерального консульства Японии в Санкт-Петербурге Алексею Насырову был присуждён японский орден Священного сокровища пятой степени,

Как сообщало ИА REGNUM, японского ордена Восходящего солнца различных степеней удостоены пять граждан России.

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