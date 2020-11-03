Симферополь, , 07:06 — REGNUM Власти Франции проводят непоследовательную политику, считая Крым «аннексированной территорией» и пытаясь при этом выстраивать диалог с Россией, заявил 3 ноября журналистам глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Пока президент Франции заявляет о выстраивании диалога с Россией, французский МИД говорит об аннексии полуострова, демонстрируя своё глубокое заблуждение насчет крымских событий», — сказал он.

Так Гемпель прокомментировал телефонные переговоры главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. В ходе переговоров французский министр подтвердил, что в Париже не признают «незаконную аннексию Крыма».

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошел в состав России в марте 2014 года после того, как на Украине произошел госпереворот. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказались за вхождение Крыма в состав России.

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