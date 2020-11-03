Вашингтон, , 06:09 — REGNUM Одна из причин популярности действующего президента США Дональда Трампа якобы кроется в постоянных нападках оппонентов. Об этом заявил 2 ноября сам Трамп в ходе встречи со своими сторонниками в штате Мичиган.

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По его словам, примерами таких нападок являются расследование бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера относительно приписываемого России вмешательства выборы и попытка импичмента, которая в итоге провалилась.

«Если бы всего этого не было, у нас были бы очень спокойные условия и, возможно, я был бы менее популярен, — заявил Трамп. — Я борюсь, чтобы выжить».

Напомним, накануне выборов президента Трамп по разным опросам отстаёт от своего соперника, кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена на 8−10%. Выборы намечены на 3 ноября, досрочное голосование уже идёт.

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