Киев, , 05:36 — REGNUM Верховная рада Украины должна работать в интересах государства, иначе может быть распущена, заявил 2 ноября президент Владимир Зеленский в эфире телеканала ICTV.

Таким образом он прокомментировал ситуацию, которая может возникнуть в случае, если парламент не поддержит законопроект о роспуске Конституционного суда.

«Готов ли я распустить Раду? Я хочу, чтобы этот парламент работал на государство <…> Если мы пойдем вразрез — мы будем обсуждать выход из тупика даже таким путем», — сказал Зеленский.

Он добавил, что поступает как президент и не боится политического кризиса.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что конфликт вокруг Конституционного суда на Украине разгорелся в конце октября после того, как судьи признали неконституционными ряд положений антикоррупционного законодательства. Зеленский предложил Раде принять законопроект, с помощью которого, как он считает, можно сменить судей Конституционного суда.

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