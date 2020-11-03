Киев, , 05:22 — REGNUM Поддержать законопроект о роспуске Конституционного суда Украины призвал депутатов фракции «Слуга народа» президент Владимир Зеленский. Об этом 3 ноября сообщили в его пресс-службе.

Отмечается, что украинский лидер обратился к депутатам на экстренном заседании, проходившем в понедельник вечером.

«Если вы проголосуете за это решение, вы будете голосовать для народа. В противном случае вы защищаете судей Конституционного суда», — поставил условие Зеленский.

По его словам, поддержка его законопроекта будет означать восстановление доверия к суду, появление возможности для получения «международной финансовой помощи» и уменьшение риска отказа Евросоюза в безвизовом режиме для Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, что конфликт вокруг Конституционного суда на Украине разгорелся 27 октября после того, как судьи признали неконституционными ряд положений антикоррупционного законодательства. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде принять решение, с помощью которого, как он считает, можно сменить судей Конституционного суда.

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