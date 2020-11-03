Вена, , 04:40 — REGNUM Не менее 150 сотрудников спецподразделений участвуют в поимке сбежавшего террориста, участвовавшего в нападениях в австрийской Вене, заявил гендиректор полиции Австрии Франц Руф на пресс-конференции.

«Силы специального назначения в лице спецназа «Кобра» в составе 150 человек участвуют в операции в центре города», — заявил он.

По словам Руфа, расследованием теракта занимаются подразделения контрразведки и криминальной полиции. Он добавил, что центр Вены перекрыт для проведения контртеррористической операции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в столице Австрии Вене произошла серия нападений со стрельбой. Австрийские власти уже заявили, что расценивают произошедшее как террористический акт. По последним данным, в результате стрельбы погиб один человек, еще 15 получили ранения различной степени тяжести.

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