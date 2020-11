Вашингтон, , 04:30 — REGNUM Ведущие американские СМИ станут главными неудачниками, если кандидат на демократов Джо Байден выиграет президентские выборы в США, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе выступления перед сторонниками в штате Мичиган.

Дональд Трамп Вы можете себе вообразить, если Байден станет президентом? Главными неудачниками окажутся «фейк медиа».

По словам главы государства, все шаги кандидата на демократов контролируются СМИ и Байден будет поступать так, как они ему укажут. Из-за этого, как считает Трамп, в случае победы его соперника, рейтинги таких изданий, как The New York Times и The Washington Post, упадут. Президент полагает, что после этого они захотят вернуть его в Белый дом вместо Байдена.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что СМИ и интернет-корпорации не смогут скрыть коррупционные преступления Джо Байдена.

