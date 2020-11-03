Вена, , 04:21 — REGNUM Радикальные исламисты заявили о своей причастности к совершению терактов в Вене, сообщает американская компания SITE Intelligense, следящая за информационными ресурсами радикалов.

По их данным, джихадисты устроили теракт в качестве расплаты за участие Австрии в борьбе с террористами из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Ближнем Востоке. Тем не менее пока ни одна из террористических группировок официально не взяла на себя ответственность за нападение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в австрийской столице Вене произошла серия нападений со стрельбой. По предварительным данным, не менее 15 человек получили ранения различной степени тяжести, один из них был убит. Также сообщалось о задержании четырех причастных к нападению.

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