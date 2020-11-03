Вашингтон, , 04:36 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил солидарность с австрийским народом, подвергшимся террористическому нападению в Вене. Об этом сообщил журналистам его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

По словам Дюжаррика, Гутерреш «с глубокой обеспокоенностью» следит за ситуацией в Вене.

«Генеральный секретарь решительно осуждает эти нападения и подтверждает солидарность ООН с народом и правительством Австрии».

Стефан Дюжаррик

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил на пресс-конференции, что в результате террористического акта, который произошёл в столице Австрии Вене, погибли несколько человек и несколько пострадали.