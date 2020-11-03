Москва, , 03:42 — REGNUM Главными целями неоисламизма современной Турции является Россия и Китай, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Готовится очень крупная сила идеологическая абсолютно, мобилизованная, государственная, которая, конечно, должна будет бить и по Ирану тоже, но прежде всего — по России и по Китаю. Ее для этого создают, и организует ее, конечно, Запад, как он организовывал и Бен-Ладена и все эти дела в Афганистане. Это третья очень важная фаза, и на этой фазе у нас возникает за постсоветский период очень серьезная геополитическая угроза, и эта же угроза является, фактически, угрозой миру», — заявил Кургинян.

Кургинян также добавил, что впервые в современной истории проект неоисламизма и радикального ислама был передан из рук сетевых террористических структур в руки целого государства.