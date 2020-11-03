Москва, , 03:36 — REGNUM Впервые Запад передал исламистский проект из рук сетевых структур — целому государству с мощной армией и всеми видами вооружений, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

По словам Кургиняна, силами, которые в существенной степени влияют на геополитический расклад в мире, впервые за все время было принято решение отдать радикальный исламизм, который ранее был уделом сетевых структур, под эгиду крупного государства.

«Вот все думали, мучались… А давай Турцию! Если нужно создать макро-поле исламское, то тогда только Турция. И тогда этому дяде (президенту Реджепу Эрдогану) сказали, будешь Сулейманом Великолепным, разницу между реальностью и мнимым сотрем…», — заявил Кургинян.

Он также добавил, что теперь в Турции началась борьба между реальным неоосманизмом исламистского характера, который демонстрирует Эрдоган и «Серыми волками», которые демонстрируют гибрид тюркского язычества с исламизмом, который будет побеждать.

«В чем задача этого мира? Он должен ударить всей своей мощью по противникам Запада. Он создан для этого удара, как и радикальный исламизм, и он нужен. Тут дело в том, что Турции отдан на откуп некий исламистский экспансионистский проект впервые — крупному государству», — продолжил Кургинян.

Этого раньше не бывало в современном мире, что говорит о том, что мы пребываем в совершенно новом мире. И этот новый исламистский проект претендует на территории, принадлежащие нынешней России.