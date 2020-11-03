Тегеран, , 08:29 — REGNUM 2 ноября старший помощник министра иностранных дел Ирана по специальным политическим вопросам Али Асгар Хаджи и спецпосланник ООН по Сирии Гейр Отто Педерсен обсудили последние события на Ближнем Востоке. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

На встрече Педерсон подробно рассказал о результатах своих переговоров с некоторыми региональными правительствами. Оба дипломата обсудили предстоящее заседание сирийского конституционного комитета и выразили надежду, что четвертый раунд этих встреч начнется в ближайшее время.

Они также провели обмен мнениями касательно проведения международной конференции по беженцам в Дамаске.

Хаджи подчеркнул, что проблема беженцев и перемещенных лиц является одним из важнейших вопросов, требующих незамедлительного решения, которое может также способствовать достижению политического урегулирования сирийского кризиса. Он также призвал к активному многостороннему участию в международной конференции по делам беженцев.