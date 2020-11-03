Тегеран, , 08:50 — REGNUM 2 ноября военно-воздушные силы иранской армии провели девятые учения под названием «Модафан-э Асеман-э Велаят» (защитники неба под опекой верховного суда) в оперативном районе в Исфагане (центральный Иран).

Представитель ВВС Ирана, второй бригадный генерал Фархад Гударзи заявил, что двухдневная военная игра направлена на проверку способов противодействия вероятным противникам с использованием современных методов ведения войны.

По словам Гударзи, в учениях участвуют истребители-бомбардировщики Су-24 и истребители МиГ-29, F-5, F-5, F-7 и F-14, которые уже прошли капитальный ремонт специалистами ВВС иранской армии. «Кроме того, в оперативном районе Исфагана были развернуты различные типы беспилотных летательных аппаратов», — отметил он.

Гударзи подчеркнул, что Иран стремится обеспечить устойчивую государственную и региональную безопасность. Он также отметил, что нынешние учения ВВС Ирана в то же время свидетельствуют об обмене опытом ведения боевых действий между ветеранами и современной молодежью.