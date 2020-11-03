Тегеран, , 08:24 — REGNUM 1 ноября новоизбранный президент Боливии Луис Арсе и посол Ирана в Ла-Пасе Мортеза Тафреши обсудили пути дальнейшего развития двусторонних отношений. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Поблагодарив министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа за поздравление с избранием на пост президента, Арсе заявил, что после прихода к власти он возобновит двусторонние связи и взаимное сотрудничество, которые оставались в застое во время правления боливийского временного правительства.

Говоря о дружеском характере отношений между двумя странами, он выразил надежду, что Иран продолжит сотрудничество в технической, научной и промышленной сферах, а также в иных областях, представляющих взаимный интерес.

Луис Арсе одержал победу на выборах 18 октября с более чем 55% голосов. Президент Ирана Хасан Рухани и министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф поздравили Арсе с избранием в отдельных посланиях, выразив надежду на возобновление двусторонних отношений.