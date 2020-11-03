Тегеран, , 07:52 — REGNUM 31 октября посол Исламской Республики Иран в Белоруссии Саид Яри и муфтий Мусульманского религиозного объединения в Республике Беларусь Абу-Бекир Шабанович обсудили текущую ситуацию в мусульманском мире. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Стороны охарактеризовали единство между шиитами и суннитами как влиятельную силу на международной арене, при этом осудив высказывания французских властей в адрес великого пророка Мухаммеда.

На встрече с Абу-Бекиром иранский посол выразил солидарность иранского народа с белорусскими мусульманами и заявил, что укрепление единства внутри исламского мира является принципиальной политикой Исламской Республики Иран.

Яри обсудил с белорусским муфтием иные вопросы, касающиеся дел мусульманского мира. Он подчеркнул важность дальнейшего укрепления единства взаимопонимания между мусульманами-шиитами и суннитами, особенно в нынешних сложных региональных и международных условиях.