Тегеран, , 08:19 — REGNUM 31 октября заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал Иран и Турцию двумя важными региональными акторами, которые играют неоспоримую роль в обеспечении мира и стабильности на Ближнем Востоке. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своем Twitter-аккаунте Арагчи написал о проведении продуктивной встречи с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом в Анкаре. Он отметил: «Иран и Турция — два крупнейших актора на международной арене, играющих неоспоримую роль в обеспечении мира и стабильности в регионе».

Специальный посланник Ирана по нагорно-карабахскому конфликту Арагчи посетил государства региона, чтобы представить иранскую инициативу по прекращению давнего спора между Арменией и Азербайджаном.

«Иран выдвинул инициативу по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, основанную на гуманитарных принципах и внимании к требованиям воюющих сторон», — заявил Арагчи.

Спор вокруг Нагорного Карабаха начался в 1988 году и привел к военному конфликту в 1992 году. Армения и Азербайджан возобновили столкновения на границе в начале октября, обвиняя друг друга в применении насилия.