Тегеран, , 08:00 — REGNUM 31 октября спикер иранского парламента Мохаммад Бакер Калибаф в своем послании передал соболезнования турецкому коллеге Мустафе Шентопу в связи с землетрясением, которое потрясло западный город Измир. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своем послании Калибаф также передал соболезнования всем членам парламента, правительству и народу Турции. Иранский спикер также выразил сочувствие семьям погибших и пожелал немедленного выздоровления всем пострадавшим в результате инцидента.

Калибаф отметил, что иранский парламент готов предпринять необходимые меры по отправке предметов чрезвычайной помощи в пострадавшие от землетрясения районы и оказанию любой иной помощи в этой связи.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Измире на западе Турции 30 октября в 15:21 по местному времени, в результате которого погибли около 24 человек, еще около 799 получили ранения.