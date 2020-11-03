Вашингтон, , 02:56 — REGNUM Четыре года назад нынешний глава Белого дома Дональд Трамп много чего пообещал американским избирателям. Стоит отметить, что свою предвыборную повестку Трамп реализовывал на протяжении всех лет нахождения в Овальном кабинете. Однако, как отмечает шведский политолог Якоб Стенберг, на выбор американцев в этом году повлияет пандемия коронавируса, а не свершившиеся достижения Трампа. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Стена на границе с Мексикой, крупное снижение налогов и улучшенная инфраструктура объектов общественного пользования, — вряд ли можно упрекнуть Трампа в пустословии по этим пунктам. Однако для победы, как считает Стенберг, на этих выборах республиканцу придется постараться.

«О некоторых предвыборных обещаниях знают многие, например, когда Дональд Трамп говорил о стене на границе Мексики четыре года назад. Но в остальном выбор во многом зависит от самих людей. Не думаю, что все избиратели знают, какие из предвыборных обещаний кандидаты имеют наибольшее значение», — заявил Стенберг.

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