Лима, 3 ноября 2020, 02:44 — REGNUM Конгресс Перу проголосовал за начало импичмента перуанского президента Мартина Вискарры, сообщает пресс-служба парламента страны на официальной странице в Twitter.
«На онлайн-заседании принято ходатайство, объявляющее президента Республики Мартина Вискарру Корнехо морально недееспособным в соответствии со статьей 113 Конституции», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Конгресс Перу отказался отправлять президента страны Мартина Вискарру в отставку. Тогда в ходе голосования против импичмента высказались более 43 депутатов парламента.
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