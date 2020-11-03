Москва, , 02:39 — REGNUM Россия выражает соболезнования Австрии в связи с террористическим актом в Вене, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Соболезнуем Австрии», — цитирует ее ТАСС.

По словам Захаровой, российское посольство в Вене выясняет, не было ли среди пострадавших или погибших граждан РФ. В настоящее время российские дипломаты находятся на связи с австрийскими правоохранительными органами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее произошла стрельба в австрийской Вене. По последним данным, в результате нападения пострадали не менее 15 человек, один погиб. Власти Австрии расценивают произошедшее как акт терроризма.

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