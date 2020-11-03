Париж, , 02:32 — REGNUM Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выразила солидарность с австрийцами в связи с террористической атакой в Вене. Об этом она заявила на своей странице в социальной сети Twitter.

«Поддерживаем австрийский народ, столкнувшийся с крупномасштабным террористическим актом в Вене возле синагоги. Наше сотрудничество перед лицом этого варварства должно быть полным. Это то, к чему мы стремимся», — написала она.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее 15 человек поучили ранения в результате серии атак в австрийской столице Вене, семеро из них серьёзно ранены. Ранее министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер назвал происходящее в Вене террористическим актом.

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