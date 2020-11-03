Белград, , 08:01 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции после заседания правительства 2 ноября заявил, что он ознакомил членов правительства с процессом диалога с Приштиной, и сообщил им, что Сербия не может принять позицию Приштины по поводу того, что сообщество сербских муниципалитетов (далее — ЗСО) будет сформировано только после признания независимости Косово, поскольку ЗСО является безусловным обязательством, предусмотренным Брюссельским соглашением. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

«Они взяли на себя обязательство сформировать ЗСО без каких-либо условий признания Косово, а при условии, что будут выполнены обязательства, связанные с деятельностью региональной полицией, участия в выборах, все, что было прописано в Брюссельском соглашении. Они не могут выдумывать новые соглашения, которых не существует», — подчеркнул Вучич.

Он отметил, что это ставит Белград в непростую ситуацию, потому что «албанцы, по сути, не хотят приходить к компромиссному решению». По его словам, «они твердят лишь о так называемом взаимном признании», то есть настаивают на том, чтобы Сербия признала независимость Косово.