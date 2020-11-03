Скрантон, , 02:31 — REGNUM Кандидат в президенты США Джо Байден 3 ноября в день голосования примет участие в последнем предвыборном митинге в своём родном городе Скрантон (штат Пенсильвания). Об этом со ссылкой на представителя штаба кандидата 2 ноября сообщает газета The Wall Street Journal.

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По данным издания, после митинга Байден вернётся в свой дом в Уилмингтоне (штат Делавэр) и уже там будет ожидать результатов подсчёта голосов.

Его супруга Джилл Байден будет участвовать в митингах в Северной Каролине и Флориде. Идущая на выборы в связке с Байденом, кандидат на пост вице-президента США Камала Харрис 3 ноября проведёт предвыборный митинг в Детройте (штат Мичиган), а затем присоединится к Байдену в Уилмингтоне. Супруг Харрис, юрист Дуглас Эмхофф, в день голосования проведёт встречу со сторонниками в штате Огайо.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты США Джо Байден заявил в Twitter, что готов победить на предстоящих 3 ноября президентских выборах. По опросам, за день до выборов Байден опережает по рейтингам своего оппонента, действующего президента США Дональда Трампа.

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