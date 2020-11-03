Тбилиси, , 01:00 — REGNUM Тест на выявление коронавирусной инфекции у премьер-министра Грузии Георгия Гахарии показал положительный результат, сообщает пресс-служба главы грузинского правительства.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария Ministry of Internal Affairs of Georgia

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В пресс-службе подчеркнули, что Гахария чувствует себя хорошо, однако будет выполнять свои обязанности удаленно.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября премьер-министр Грузии Георгий Гахария ушел на самоизоляцию после выявления заболевания COVID-19 у одного из своих сотрудников. В связи с этим он принял решение уйти на самоизоляцию и удаленную работу.

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