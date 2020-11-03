Загреб, , 01:43 — REGNUM 2 ноября в Мостаре Гордан Грлич-Радман, министр иностранных и европейских дел Хорватии, призвал политических представителей трех стран в Боснии и Герцеговины внести поправки в избирательный закон этой страны, утверждая, что в нынешнем виде он ставит под угрозу положение местного хорватского населения, поскольку он позволяет навязывать своих политических представителей. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

«Будущее будет зависеть от достижения договоренности между сербами, хорватами и боснийцами. Политические лидеры всех трех сторон должны договориться о будущем страны. Избирательный закон в своём нынешнем виде наносит ущерб хорватскому населению и нуждается в поправках», — подчеркнул Грлич-Радман.

Министр Грлич-Радман добавил, что в Дейтонское соглашение были внесены поправки в ущерб хорватскому населению Боснии и Герцеговины. По его словам, согласно избирательному закону этой страны, хорватского председателя президиума Боснии и Герцеговины избирает другой народ. Он призвал к исполнению решения Конституционного суда, которое гарантировало бы, чтобы представители в коллективный президиум государства и Палату народов Боснии и Герцеговины избирались тремя народами без возможности проведения повторного голосования.

Напомним, что Дейтонское соглашение является договорённостью о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войнев Республике Босния и Герцеговина1992—1995 гг.