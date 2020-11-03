Загреб, 3 ноября 2020, 01:43 — REGNUM 2 ноября в Мостаре Гордан Грлич-Радман, министр иностранных и европейских дел Хорватии, призвал политических представителей трех стран в Боснии и Герцеговины внести поправки в избирательный закон этой страны, утверждая, что в нынешнем виде он ставит под угрозу положение местного хорватского населения, поскольку он позволяет навязывать своих политических представителей. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.
Министр Грлич-Радман добавил, что в Дейтонское соглашение были внесены поправки в ущерб хорватскому населению Боснии и Герцеговины. По его словам, согласно избирательному закону этой страны, хорватского председателя президиума Боснии и Герцеговины избирает другой народ. Он призвал к исполнению решения Конституционного суда, которое гарантировало бы, чтобы представители в коллективный президиум государства и Палату народов Боснии и Герцеговины избирались тремя народами без возможности проведения повторного голосования.
Напомним, что Дейтонское соглашение является договорённостью о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войнев Республике Босния и Герцеговина1992—1995 гг.