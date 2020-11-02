Париж, , 23:48 — REGNUM Франция может запретить на своей территории турецкую ультранационалистическую организацию «Серые волки», сообщает 2 ноября AFP.

По данным СМИ, вопрос о запрещении этой экстремистской группировки будет внесен на повестку дня правительства 4 ноября.

«Это агрессивная группировка, если не говорить более», — цитирует AFP слова министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена.

По мнению СМИ, такое решение могло быть вызвано причастностью «Серых волков» к осквернению памятника жертвам Геноцида армян в Османской империи в пригороде Лиона.

Напомним, националистическая организация «Серые волки» («Бозкурт») была создана в 1969 г. в качестве военизированной молодежной организации турецкой Партии националистического движения. Целью организации провозглашается создание «Великого Турана» на базе тюркского национализма. Для достижения этой цели «Серые волки» активно применяют террористические методы.

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