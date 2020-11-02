Рим, , 23:27 — REGNUM Нет никакой необходимости запасаться продуктами впрок, заявила в понедельник, 2 ноября, министр сельского хозяйства Италии Тереза Белланова.

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Какой бы тяжелой ни была борьба страны с эпидемией, это не скажется на объемах продовольствия, отметила министр.

Очереди в магазинах лишены практического смысла, зато могут стать пространством распространения вируса, добавила Белланова.