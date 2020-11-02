Рим, , 23:23 — REGNUM Правительство Италии намерено ограничить перемещение между регионами страны, такое меры содержатся в новом пакете ограничений, который был разработан правительством страны и одобрен парламентом в понедельник, 2 ноября.

Проезда нет

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Будет ограничен как въезд, так и выезд из регионов с высоким уровнем заражений.

Кроме того, вместимость местного общественного транспорта будет ограничена 50% от предельной.