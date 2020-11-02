Рим, , 23:14 — REGNUM Власти Италии должны публично пообещать, что не будут повторно останавливать экономику по весеннему сценарию, с таким призывом выступили в понедельник, 2 ноября, руководители оппозиционных правоцентристских партий.

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Все виды компаний и организаций, которые могут вести свою деятельность при соблюдении санитарных ограничений, должны иметь такую возможность, настаивают оппозиционеры.

Власти Италии заявляют, что не намерены вводить общенационального карантина, при этом они дали властям регионов право ужесточать ограничения, установленные на уровне всей страны.