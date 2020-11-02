Баку, , 23:01 — REGNUM Турция в ходе конфликта в Карабахе оказывает Баку моральную и политическую поддержку, заявил 2 ноября помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в интервью арабскому телеканалу al-Jazeera.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Турция оказывает нам поддержку на моральном, политическом, а также геополитическом уровнях», — заявил Гаджиев.

При этом он подчеркнул, что Баку не хочет участия третьей стороны в карабахском конфликте.

«В то же время мы видим, что Армения пытается спровоцировать Азербайджан принять военные меры на армянской территории, мы видели, как Армения запускала баллистические ракеты», — сказал Гаджиев.

По его словам, просьбы Армении к России об оказании помощи в конфликте не имеют юридического обоснования, так как войска Баку воюют на территориях, которые признаны относящимися к Азербайджану.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Карабахе продолжаются с 27 сентября. Армения и Азербайджан применяют все виды тяжелых вооружений и обвиняют друг друга в ударах по мирному населению.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин обсудил с Алиевым ситуацию в Карабахе