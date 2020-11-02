Париж, , 22:55 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 37 435 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 418 пациентов. Об этом в понедельник, 2 ноября, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 52 518 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 1,466 млн.

Ранее, 1 ноября, во Франции было выявлено 46 290 новых случая заражения SARS-CoV-2.

Научный совет при правительстве Франции выразил предположение, что"вторая волна SARS-CoV-2, с которой европейские страны борются сейчас», еще не последняя. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщает Le Figaro.

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