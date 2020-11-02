Подгорица, , 22:59 — REGNUM В оппозиционной Либеральной партии Черногории, комментируя похороны Амфилохия 1 ноября, заявили, что Здравко Кривокапич не может стать премьер-министром страны, потому что, по их словам, он «с целой свитой чиновников, парламентариев и депутатов нового парламентского большинства подал дурной пример народу и поощрив массовое нарушение принятых мер, подвергая опасности жизни невинных людей, пришедших почтить память митрополита». Партия также осудила отсутствие реакции со стороны Национального координационного органа (далее — НКО) по противодействию инфекционным болезням, Института общественного здоровья, санитарных инспекций, органов общественного порядка и спокойствия Черногории, а также со стороны самой Сербской православной церкови. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

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"Мы шокированы отсутствием реакции НКО, Института общественного здоровья, санитарной инспекции и органов охраны общественного порядка и спокойствия Черногории, которые не предприняли ничего для предотвращения угрозы жизни огромного количества людей и усугубления эпидемиологической ситуации в стране», — говорится в заявлении Либеральной партии.

Также огромная ответственность, по их словам, лежит на Сербской православной церкви, которая даже не попыталась спасти своих верующих от заражения и распространения коронавируса. Церковь, как подчеркнули в партии, поставила свои обычаи и обрядовые практики выше жизни обычных людей, что недопустимо и с религиозной точки зрения.